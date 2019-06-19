Назван идеальный напиток для утоления жажды в жару

Эксперты не поскупились на советы

В Роскачестве объяснили, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару и как не ошибиться при выборе питьевой воды.

"В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды", - приводит РИА Новости сообщение Роскачества.

Как рассказали специалисты, качественная вода должна иметь в своем составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Натуральными добавками в ней могут быть йод и серебро. На дне бутылки с хорошей водой не бывает осадка. По словам экспертов, вода в стеклянной таре дольше сохраняет полезные свойства, чем в пластике. Исследования показали, что отечественная вода по качеству не уступает зарубежной.

При выборе кваса Роскачество советует не путать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Желательно покупать напитки, сделанные по ГОСТу. В них не найдется подсластителей, красителей и усилителей вкуса.

В квасе должен содержаться спирт, но не более 1,2 градуса. "Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты, - объяснила заместитель генерального директора Национального союза производителей пива и напитков Валерия Исаева. - А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет".

Эксперты Роскачества не рекомендуют пить в жару лимонад, поскольку в одном литре напитка содержится от 80 до 100 граммов сахара. Зачастую производители заменяют сахар более дешевыми аналогами.