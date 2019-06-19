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В Москве открылся третий Форум социальных инноваций регионов

11:48
  • среда
  • 19 июня 2019

Форум впервые проходит в открытом формате

В Москве открылся III Форум социальных инноваций регионов - крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Более трёх тысяч участников со всей России – представители власти, бизнеса, науки и лучшие эксперты. В центре внимания - национальные проекты и инновационное развитие социальной сферы. Форум впервые проходит в открытом формате. Для всех жителей и гостей столицы организована масштабная программа.

Интерактивную выставку посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с Валентиной Матвиенко  и Вячеславом Володиным они осмотрели стенд "Город образования" и обсудили работу Московской электронной школы.

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