В Москве открылся третий Форум социальных инноваций регионов

Форум впервые проходит в открытом формате

В Москве открылся III Форум социальных инноваций регионов - крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Более трёх тысяч участников со всей России – представители власти, бизнеса, науки и лучшие эксперты. В центре внимания - национальные проекты и инновационное развитие социальной сферы. Форум впервые проходит в открытом формате. Для всех жителей и гостей столицы организована масштабная программа.

Интерактивную выставку посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным они осмотрели стенд "Город образования" и обсудили работу Московской электронной школы.