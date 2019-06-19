В России раскрыта крупнейшая сеть финансистов ИГ

Преступники собирали деньги для террористов в шести регионах

ФСБ и Следственный комитет раскрыли крупнейшую сеть финансистов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Как сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на правоохранительные органы, законспирированные ячейки собирали денежные средства на нужды террористов в шести округах страны.

Обыски прошли на территории Москвы и Подмосковья, в Красноярском крае, Астраханской области, Ханты-Мансийском автономном округе, в Ставрополе и Дагестане. Задержано несколько человек. Подозреваемые дают показания, некоторые уже сознались в содеянном. Сотрудники ФСБ изъяли огромное количество валюты, в том числе иностранной. Возбуждены уголовные дела.

"Установлено, что в период с 2014 по сентябрь 2017 года члены террористической организации из числа российских граждан, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование её террористической деятельности. Было собрано не менее восьми миллионов рублей от более чем 200 лиц из ряда российских регионов, в том числе и от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела о преступлениях террористической направленности", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Накануне стало известно, что за последние три года на территории Дальнего Востока предотвращены три теракта и пресечена деятельность нескольких международных преступных ячеек. Подробнее об этом смотрите в видео ниже:

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