Стали известны детали допроса Платини по делу о ЧМ-22

Экс-президента УЕФА отпустили из-под стражи

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини освобождён из-под стражи. Известного французского тренера, футболиста и спортивного функционера накануне задержали в городе Нантер.

По словам адвоката, Платини не арестовали, а лишь вызвали для дачи показаний. Беседа со следователями продолжалась около 14 часов. Всё это время экс-главу УЕФА допрашивали по делу о коррупции, отмечает "ТВ Центр". Несколько лет назад Мишель Платини оказался в центре крупного скандала, связанного с выбором места проведения чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Некоторые страны посчитали, что Доха удостоилась звания хозяйки-мундиаля нечестным способом. Зашла речь о взятках. Как отметили адвокаты Платини, в ходе допроса обвинений ему так и не предъявили.

Ниже смотрите видео репортажа: "Афера века: над ЧМ-2022 в Катаре нависла серьезная опасность"

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен