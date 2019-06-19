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Что известно о новой президентской кампании Трампа

12:07
  • среда
  • 19 июня 2019

Президент США объявил свой новый лозунг

Дональд Трамп официально объявил о намерении идти на второй президентский срок. Кампания - новая, лозунги - старые. Трамп в очередной раз заявил, что "сделает Америку снова великой". Во время выступления перед гражданами в штате Флорида, президент США не обошёл стороной и тему сговора с Россией.

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Орландо встречал президента США тепло. Это все-таки штат Флорида – "Солнечный штат". И Трампа здесь любят, а Трамп любит Флориду. Начать новую предвыборную гонку за президентским креслом он решил именно здесь. Домашняя арена баскетбольного клуба "Орландо Мэджик" встретила супружескую чету Трамп оглушительными овациями и лирической песней "Боже, благослови США".

Первое, о чем попросил Трамп Флориду, определиться с лозунгом кампании. Оставить старый или идти на новый срок с новым целями.

"Я бы сказал, что три года назад не было такого конкурса, верно? Вы готовы? Сохраним Америку великой!" – заявил Трамп под одобрительный гул арены.

Барабанные перепонки президента США больше никогда не будут прежними, то ли пожаловался, то ли пошутил Дональд Трамп. Выступая перед сторонниками, он много времени уделил своему противостоянию с демократами. За два года его правления мало было дней, когда стороны не обменивались бы обвинениями.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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