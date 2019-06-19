Стычка харьковчан с радикалами у постамента Жукову попала на видео

Людям помешали возложить цветы в день годовщины смерти военачальника

На Украине накаляется обстановка. В Харькове произошли массовые стычки около постамента на месте памятника маршалу Жукову. В начале месяца его снесли националисты. Несколько десятков человек пришли возложить цветы в день годовщины смерти военачальника. Мероприятие пытались сорвать радикалы.

Разрушенных памятников украинским националистам мало. В Харькове они напали на людей, которые пришли в сквер, где еще недавно стоял бюст Георгия Жукова. Две недели назад его снесли члены радикальных группировок. А на этот раз устроили столкновения с тем, кто пришел возложить цветы по случаю 45-летия со дня смерти маршала.

Участника памятного мероприятия экс-депутата горсовета Харькова Андрея Лесика облили зеленкой. В соцсети он опубликовал видеообращение.

"Сегодня во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову, а сегодня 45-я годовщина со дня его смерти, пришли радикально настроенные люди, которые, наверное, не понимают, для чего они живут в этом мире, какую миссию несут. Запомните одно - вас никто не боится, сдаваться никто не собирается, и мы будем защищать символы Победы", - сказал Лесик.

За свои убеждения Лесик страдал и ранее. 15 декабря прошлого года его задержали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины представителем власти. Из-под ареста экс-депутат вышел только 4 мая. И подобные дела, как и последние события в Харькове, по мнению здравомыслящей части украинского общества, не способствуют консолидации, которая так нужна сейчас стране, чтобы решить все накопившиеся проблемы.

"Прежде всего, нужно снять с повестки дня все вопросы, которые разъединяют общество. Закон о языке, об образовании, вопросы церкви. А главная объединительная идея сегодня - это стремление к миру. Это национальная идея. Волнует и объединяет людей также борьба с коррупцией и снижение драконовских тарифов", - заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко.

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Но одни готовы работать серьезно и по всем фронтам. Другие - устраивают шоу в личных интересах. Так, вернувшийся на Украину Михаил Саакашвили недолго открещивался от участия в политике. И вот уже вовсю проводит предвыборную кампанию. И, очевидно, хорошо спланированную. Начать решил, ожидаемо, с Одессы. На пляже посетовал, что люди купаются в отравленной воде. На Привозе купил сало. Говорят, у того же продавца его перед началом президентской гонки брал сам Владимир Зеленский. А на площади у памятника Дюку устроил митинг. Говорил долго. До иных пламенных революционеров, правда, не дотянул, но был весьма оригинален.

"Труханову - вот это (наручники - прим. ред.), вместе с его бандой. И это не шутки. Потому что мне один раз на руку это надели эти бандиты. И с тех пор я сохранил это сувениром и сказал, что это мне обязательно понадобится, и я знаю почему. Для Порошенко свои найдутся в Киеве. А эти от меня лично - плохому Гене Труханову за то, что он украл у Одессы еще четыре года. Мы идем в поход бороться и побеждать", - сказал Саакашвили.

Мэру Одессы Геннадию Труханову Саакашвили теперь грозит наручниками. А ведь по пришествию на губернаторский пост в 2015 году говорил, что задержится в области ненадолго и вернется в Грузию, а значит, нужно как можно быстрее обставить все дела. Угадал фактически только со сроком. Уже в ноябре 2016 года Порошенко снял его с должности, а потом и вовсе лишил гражданства и выслал из страны. Будет ли второе пришествие более удачным? Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться через месяц, если Конституционный суд признает указ президента Зеленского о роспуске парламента законным. Времени все меньше, а ставки все выше.

"В стенах Рады все знают, что в суде разносятся взятки за срыв выборов. Известны и размеры взяток и фамилии тех, кто берет. И прекратить это невозможно. И все-таки я верю, что досрочные выборы состоятся", - заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

О создании коалиции "Батькивщины" с президентской партией "Слуга народа" все уже говорят открыто. А сама Тимошенко не теряет надежды уже в третий раз получить пост премьер-министра. Но эксперты выражают серьезные сомнения в том, что это ей удастся. Подковерный торг, наверняка, уже идет, но в любом случае окончательное решение будет приниматься уже после выборов в Раду. Тем временем, Минобороны Украины пытается выйти из затруднительного положения в связи с воинской обязанностью президента. Ранее ведомство сообщало, что Зеленский четырежды уклонялся от призыва. Теперь же заявляет: военную службу не проходил и по мобилизации в течение последних лет не призывался. При этом имеет военно-учетную специальность "Деловод деловодства". А попросту говоря - "писарь".

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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