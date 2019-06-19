Российским сиротам выдали опасные для жизни квартиры

На одного из бывших чиновников администрации поселка Еткуль завели уголовное дело

Чердак магазина и аварийный барак. Такое жильё выдали детям-сиротам в посёлке Еткуль в Челябинской области. В местной администрации отчитались - все коммуникации подведены, косметический ремонт сделан. Но проверка показала, что квартиры непригодны для проживания.

Евгений Лунёв показывает квартиру, в которой живет вместе с женой и маленькой дочкой. Экскурсия с риском для жизни. Увидев этот дом впервые, будущие хозяева ахнули. Больше всего поразила канализация. Пластиковая труба шла по наружной стене дома. Зимой промерзала, и всё ее содержимое оказывалось в квартире. "Апартаменты" располагаются на чердаке. От соседних их отделяют перегородки из гипсокартона. Централизованного отопления нет. Вентиляции - тоже. Летом стоит духота, но проветрить комнату невозможно: окна не открываются. По стенам и потолку ползет плесень.

"И на всех окнах, на откосах. На всех. Если ничего с ней не делать, она переходит на стены. Мы покупаем средство. Ну, а как, с ребенком, черная плесень. Я читала, она опасна. Приходится обрабатывать. Она едкая. Приходится обработать и на день уезжать", - рассказала сирота Ирина Лунёва.

Такое жилье администрация села Еткуль выделила сиротам. По документам оно проходит как благоустроенное. Прежде чем показать квартиры будущим собственникам, их, как могли, привели в порядок. Перевели нежилые помещения в разряд жилых, сделали косметический ремонт. А для большей убедительности пригрозили.

"Сказали, это не самое плохое. Радуйтесь, что вам вообще дали жилье. Поэтому мы радуемся", - сказал Евгений Лунёв.

Другой жительнице села - Евгении Шумаковой - в качестве квартиры предложили аварийный барак, в котором когда-то располагалось офисное помещение. Девушка жила здесь какое-то время, но вскоре поняла: оставаться опасно для жизни. Дом перекосился от старости. Крыша обваливается. Во время дождя по стенам струится вода. Из-за вечного конденсата на трубах портится мебель.

"Здесь можно открутить, даже сломать. Фундамента в этой квартире нет, дом стоит на земле", - показала сирота Евгения Шумакова и опустила свою ногу под пол (см. видео).

Никто из чиновников, которые обеспечили сирот таким жильем, сейчас уже не работает. Представители нынешней администрации от всех претензий открещиваются.

"Я работаю полгода. Где такие мошенничества, я не знаю. Если будут какие-то мошенничества, будут решения суда", - прокомментировал глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков.

Решение суда о расторжении договора между администрацией и собственниками есть. Как есть и результат экспертизы областной жилищной комиссии о признании квартир непригодными для жизни. На одного из бывших чиновников администрации заведено уголовное дело. Вот только когда сиротам выделят новое жилье, неясно.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".