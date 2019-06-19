Стало известно, когда стартует кинофестиваль "Алые паруса Артека"

Президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой признался, что отменил все свои дела на десять дней кинопраздника

24 июня в Крыму стартует ежегодный международный кинофестиваль "Алые паруса Артека". Оценивать работы участников будут дети. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кинопраздник продлится до 9 июля. Воспитанникам "Артека" покажут более 30 игровых и анимационных картин из России, Германии, Норвегии, США и Китая. Пресс-конференция по вопросам проведения фестиваля прошла в Москве во главе с его президентом, народным артистом Василием Лановым. Участие в обсуждении приняли деятели культуры - режиссёры, актёры и художники.

"Это очень приятно, я отменил все дела на эти десять дней, потому что есть какие-то внутренние обязанности, которые для меня очень важны. Я весь - сплошной артековец. И это замечательно", - сказал президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен