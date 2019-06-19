ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, когда стартует кинофестиваль "Алые паруса Артека"

12:39
  • среда
  • 19 июня 2019

Президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой признался, что отменил все свои дела на десять дней кинопраздника

24 июня в Крыму стартует ежегодный международный кинофестиваль "Алые паруса Артека". Оценивать работы участников будут дети. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кинопраздник продлится до 9 июля. Воспитанникам "Артека" покажут более 30 игровых и анимационных картин из России, Германии, Норвегии, США и Китая. Пресс-конференция по вопросам проведения фестиваля прошла в Москве во главе с его президентом, народным артистом Василием Лановым. Участие в обсуждении приняли деятели культуры - режиссёры, актёры и художники.

"Это очень приятно, я отменил все дела на эти десять дней, потому что есть какие-то внутренние обязанности, которые для меня очень важны. Я весь - сплошной артековец. И это замечательно", - сказал президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Артек
Артек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.