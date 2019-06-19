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"Вова, купите жене туфли": жену Зеленского высмеяли за нелепый вид

11:18
  • среда
  • 19 июня 2019

Первая леди Украины ошиблась с выбором наряда

Елена Зеленская, супруга украинского президента Владимира Зеленского, пришла на встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в странном наряде, который многие интернет-пользователи сочли безвкусным. 

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Президент Украины и его супруга увиделись со Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю. Елена Зеленская надела на встречу белую блузку свободного кроя и черные брюки со стрелками. На ногах у нее были бежевые туфли-лодочки. 

Многим пользователям Сети черно-белый наряд Зеленской показался неудачным. "Как это может кому-то нравиться", "Жесть! Зеленская одета ужасно", "Что ее в мешки одевают?", "У нее одна пара туфель? Вова, купите жене туфли" - такую реакцию вызвал образ первой леди Украины. Некоторые ценители моды посоветовали Зеленской поменять стилиста. 

Отметим, что взоры модниц и модников по всему миру оказались прикованы к Зеленской после победы ее мужа на президентских выборах. Некоторые считают, что Елена умеет подбирать образы, которые гармонируют с внешним видом мужа и выгодно подчеркивают ее внешность. По мнению некоторых, она напрочь лишена вкуса и лишь подражает стильным женам известных политиков. 

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