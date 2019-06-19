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От какого эскимо на палочке лучше держаться подальше

12:00
  • среда
  • 19 июня 2019

Один из 7 образцов мороженого оказался опасным

"Росконтроль" проверил эскимо марок "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Вологодский пломбир", "Коровка из Кореновки", "Снежное лакомство", "Чистая линия" и "ГОСТОВский пломбир". Результаты исследования имеются в распоряжении ТВЦ.RU.  
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Как выяснили эксперты, "Снежное лакомство" содержит не менее 70% заменителя молочного жира на основе пальмового масла, поэтому не может называться пломбиром. Кроме того, взбитость мороженого не дотягивает до уровня, предусмотренного техническим регламентом.

Производители назвали "Снежное лакомство", "Вологодский пломбир", "Коровку из Кореновки" и "Чистую линию" эскимо в шоколадной глазури, однако ни одно из лакомств не покрыто шоколадом. Основой их глазури является пальмовое и кокосовое масло, а не какао-масло.

В "Вологодском пломбире" специалисты нашли большое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов - их в 2,5 раза больше, чем допустимо. В этом эскимо также обнаружили бактерию кишечной палочки.

"Выявленные бактерии группы кишечной палочки в пищевых продуктах являются признаком фекального загрязнения. В основном наличие БГКП свидетельствует об общем санитарном состоянии производства, в том числе и о чистоте оборудования. Также стоит взять во внимание качество сырья, попадающего на предприятие, оно может быть загрязнено данными бактериями", - рассказала специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

Как говорится на сайте организации, эксперты рекомендовали к покупке эскимо четырех марок - "Свитлогорье", "Выбор Кремля", "Чистая линия" и "ГОСТОВский пломбир". Остальные образцы попали в черный список. 

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