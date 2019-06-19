"Там было что-то такое неприятное": сосед рассказал о мистике в убийстве жены Соколова

Окровавленного рабочего заметили на месте преступления

Появилась новая версия убийства 45-летней жены экс-хоккеиста Максима Соколова. Согласно этой теории, преступление в коттеджном поселке под Петербургом совершил некий рабочий.

Сосед Павел Маркарян рассказал, что в день убийства кто-то видел окровавленного рабочего, который находился на участке Соколовых. "Я не сторонник мистики, но там было что-то такое неприятное. Начали носиться машины и так далее. Потом я слышал, что у Максима из гаража выходил окровавленный рабочий. Я не видел, кто произнес эти слова. Но это я слышал", - заявил мужчина на передаче "Прямой эфир".

Осведомленный источник напомнил, что в коттедже, согласно показаниям младшего сына убитой Арсения, находились только три человека: он сам, брат Максим и мать. "Подросток бегал за соседями, чтобы позвать на помощь. Видимо, кого-то из них другой сосед не признал... Давайте не будем строить догадки. Во всем разберется следствие", - сказал собеседник "Комсомольской правды".

Хоккеист Ярослав Обрядин, который играет в одной команде с Максимом Соколовым-младшим, сказал на передаче "Прямой эфир", что младший брат мог завидовать старшему. По словам знакомых семьи, Максим успевал в учебе и показывал хорошие результаты в спорте, чем не мог похвастаться Арсений.

Напомним, Ирину Соколову убили 18 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. 18-летнего Максима Соколова-младшего госпитализировали с резаными ранами, он пока не давал показаний. По подозрению в преступлении задержали 15-летнего Арсения Соколова, но его вскоре отпустили. Следователи ждут результатов более 20 экспертиз по делу.

Видео: кадры с места убийства в доме Соколовых