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Похваставшегося красивыми украинками Зеленского обвинили в сексизме

13:05
  • среда
  • 19 июня 2019

Его поставили в один ряд с Януковичем и Порошенко

Украинского президента Владимира Зеленского раскритиковали за слова о том, что девушки являются одним из главных "брендов" его страны. 

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Зеленский позволил себе неоднозначное высказывание во время визита в Париж. По его словам, туристы всегда говорили, что на Украине очень живописно, что еда там очень вкусная, а люди очень красивые, особенно девушки. "Да, - заявил политик, - это правда, и это остается нашим брендом".  

Феминисты критически восприняли эти слова. Глава Центра информации по правам человека Татьяна Печончик написала в Facebook, что настоящим брендом Украины остается сексизм. Она напомнила, как экс-президент Виктор Янукович призвал иностранцев приехать на Украину, когда "начнут цвести каштаны в Киеве" и "начнут раздеваться женщины". Печончик также вспомнила бывшего лидера Украины Петра Порошенко, который обратился к журналистке со словами "дорогая моя". 

В общественной организации Insight LGBTQ заявили, что женщина - это человек, а не бренд. Также сообщается, что в украинских соцсетях стал порулярен хештег #Iamnotyourbrand (я не твой бренд). 

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