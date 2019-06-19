Стрельба произошла на съемках сериала-предыстории "Игры престолов"

Канал HBO держит информацию в секрете

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода сериала, который расскажет предысторию событий из "Игры престолов".

Как сообщает CNN, создатели приквела, который носит рабочее название "Долгая ночь", организовали в провинции Белфаст площадку для стрельбы. Телеканал HBO отказался комментировать съемки.

Режиссером "пилота" стала С. Дж. Кларксон, которая снимала сериалы "Декстер", "Джессика Джонс" и "Мост". Одним из авторов сценария выступил писатель Джордж Мартин - создатель вселенной Вестероса.

В новом сериале сыграют Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки и другие. Сюжет приквела держится в секрете, однако известно, что действие развернется за тысячи лет до событий "Игры престолов". Зрители увидят, как мир героев погружается в хаос, а также узнают тайну происхождения белых ходоков.