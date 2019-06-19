На ВДНХ обсуждают лучшие социальные проекты

Платформа "Россия – страна возможностей" анонсировала конкурс

В рамках Форума инноваций регионов на ВДНХ обсуждают лучшие проекты в области социального предпринимательства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Платформа "Россия – страна возможностей" представит механизмы эффективного карьерного роста молодёжи и флагманские работы. Уже подписано соглашение с Российским государственным социальным университетом - совместно они проведут конкурс на лучший социальный проект года.

"Нам удается найти удивительные проекты в стране, дать определенные возможности участникам, победителям. Наши победители получают самые разные льготы, это льготы при поступлении, вузы и стажировка, трудоустройство", - заявил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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