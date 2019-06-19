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ООН назвала виновного в казни журналиста Хашогги

15:11
  • среда
  • 19 июня 2019

Организация представит доказательства через неделю

Саудовская Аравия виновна в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в докладе представителя Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. Автор документа утверждает, что к гибели журналиста причастен наследный принц королевства. 26 июня в ООН представят доказательства, отмечает "ТВ Центр".

Джамаль Хашогги пропал без вести в октябре прошлого года после посещения посольства королевства в Стамбуле. Событие вызвало общественный резонанс. Позже Эр-Рияд заявил, что сотрудника СМИ убили во время ссоры. Автор доклада призывает правительство Саудовской Аравии взять на себя государственную ответственность за совершение казни.

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