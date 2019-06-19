На месте "бурейской аномалии" образовался эффект "бутылочного горлышка"

На место оползня прибыли ученые со специальным оборудованием

Бурейскую аномалию исследуют ученые. На место обрушения горной породы в Хабаровском крае прибыла новая группа. Огромный оползень полностью перекрыл русло реки в конце прошлого года. Специалистам предстоит выяснить причины обрушения и его влияния на окружающую среду.

Немного странно сейчас выглядят берега реки Бурея. На протяжении 25 километров - ни одного дерева. Это последствия уникального природного явления – речного цунами, которое образовалось после оползня. Вода, словно бритва, срезала лесной массив.

"Моя цель - уточнить максимальную высоту заплеска, 60-70-80, а может и больше метров. Даже с 60 метрами этот случай будет 15-ым местом в мировом каталоге по максимальным выростам заплеска повальных цунами, такое было только на Аляске", - рассказал "ТВ Центру" заведующий лабораторией цунами института вычислительной математики и математической геофизики сибирского отделения академии наук Вячеслав Гусяков.

Сюда можно добраться только вертолетом. На место схода крупнейшего в современной истории России оползня прибыла научная экспедиция. Сотрудники МЧС помогли доставить оборудование. Ученые разбивают лагерь прямо у сопки, откуда разом сошли четыре миллиона тонн горной породы.

Оползень произошел в декабре прошлого года. Камни и грунт образовали плотину высотой 20 метров. Она отсекла треть Бурейского водохранилища. Чтобы устранить затор, была проведена уникальная совместная операция ученых, спасателей и военных. Сотни тонн взрывчатки буквально сдвинули гору.

Весной во время паводков затопленными могли оказаться три населенных пункта, несколько автодорог. Нарушилась бы работа ГЭС, находящейся ниже по течению. Но, проделав небольшую брешь в скальной породе, удалось восстановить естественное течение.

Вода, как известно, камень точит, и сегодня ширина протоки уже больше сотни метров. "Бутылочное горлышко" через несколько десятков лет исчезнет совсем. Ученые же собираются исследовать склоны.

"Уточним устойчивы ли склоны, следует ли ожидать каких-то новых катаклизмов и самое важное, мы попытаемся определить другие факторы, которые могли повлиять на сход этого оползня. В частности, многолетняя мерзлота, то, что мы не могли сделать во время экспедиции зимой, мы эти исследования проведем сейчас", - отметил заместитель директора института водных экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов.

Эти данные помогут лучше понять природу оползней, и научится более эффективно их предсказывать. Экспедиция продлится еще неделю. За это время ученые возьмут пробы воды, чтобы понять какие изменения произошли в экосистеме реки.

Виктор Прокошев. "ТВ Центр".