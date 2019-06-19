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Россиянка обрела память о погибшем во время ВОВ отце

14:57
  • среда
  • 19 июня 2019

Теперь она знает, как звучал голос ее папы

В Кировской области школьники передали жительнице села Суна единственную фотографию и запись голоса отца, погибшего во время Второй мировой войны.

Также они привезли наградные листы и капсулу с землей с братской могилы танкиста. Организаторами акции выступили добровольцы из архивно-исследовательского проекта "Алексей, Алешенька, сынок".

В семье Кариных не сохранилось никакой информации об отце. Долгие годы единственной зацепкой была лишь короткая запись в Книге памяти, передает "ТВ Центр".

"Для этой пожилой женщины жизнь теперь, я думаю, поделится на до того момента, как она фактически познакомилась сегодня со своим папой, и после этого момента. То есть она будет знать день его рождения, сможет вспоминать его в этот день рождения. Фотография единственная у нее появилась теперь", - заявил руководитель проекта, учитель истории московской школы №185 Константин Тимченко.

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Россиянка обрела память о погибшем во время ВОВ отце
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