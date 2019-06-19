В московских дворах установят мусорные контейнеры нового типа

Синие – для перерабатываемого мусора, серые – для прочих отходов

Процесс перехода на раздельный сбор мусора в столице будет зависеть от активности москвичей. Об этом заявили в среду в городском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Пока в мегаполисе работают пилотные проекты. Полностью на новую систему сортировки отходов перейдут в следующем году. Во дворах установят контейнеры двух цветов. Синего - для бумаги, стекла и других материалов, пригодных для переработки. Серого - для всех остальных. В дальнейшем планируется внедрить более тщательную сортировку, передает "ТВ Центр".

"Мы будем активно заниматься различным информированием граждан, просветительской работой. Отдельно будем уделять огромное внимание именно этому аспекту. Максимально работая на земле на уровне управ, префектур с населением по информатизации, по разъяснительной работе, по такому экологическому просвещению", - сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев.