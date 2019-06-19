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Собянин осмотрел выставку инновационных социальных проектов на ВДНХ

15:12
  • среда
  • 19 июня 2019

В Москве открылся III Форум социальных инноваций регионов

Инновации в социальной сфере вывели качество госуслуг в Москве на новый уровень. Столица входит в пятерку лучших образовательных систем мира. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Форума социальных инноваций регионов, который открылся на ВДНХ.

Простыми словами инновация – это достижения современных технологий на благо человека. На форуме столичные новшества для горожан - на каждом шагу. Новые московские проекты – в центре внимания.

Активность, творчество, забота о здоровье. Главное отличие форума от аналогичных мероприятий в том, что это прикладная площадка!

За каждым стендом - не просто презентация и общая информация. Работа продолжается. Например, в филиале центра "Мои документы" здесь и сейчас можно оформить почти два десятка государственных услуг.

Форум социальных инноваций регионов – третий по счету. Участников – порядка 30 тысяч человек со всей страны. Ведущие российские и мировые эксперты, общественные и политические деятели, благотворители, филантропы и волонтеры – участники деловой программы. Главная цель форума - обмен лучшими наработками. Например, проект поликлиники завтрашнего дня. Изменится внешний вид и внутренняя логистика.

"Наверху либо узкие специалисты сидят, либо администрация", - сказал Собянин.

"Лифты будут? Как пожилые люди подниматься будут?" – спросила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Старая поликлиники, четыре этажа реконструируем. Какие там лифты? Поэтому все основные массовые услуги на первых этажах. Чем выше этаж, тем меньше к нему поток людей", - пояснил мэр Москвы.

Новый стандарт поликлиники – современный подход к оказанию амбулаторной помощи. Технология распознавания речи, камеры видеофиксации, цифровые технологии в помощь людям. То, что всегда было национальным приоритетом - образование – в столице приобрело современный облик. Московская электронная школа - источник знаний, кладезь возможностей.

Открывая Форум, Сергей Собянин говорит о смелой повестке. Что если в социальной сфере ничего не менять и не предпринимать, это означает остановиться в развитии. Значит, неминуем кризис.   Ответственные управленцы понимают – только ежедневная работа и самосовершенствование не приведут к пробуксовке.

"Вся новация не ради новаций - ради человека, ради эффективности оказания услуг государством, которое берет огромные объемы налогов и должно отвечать за их эффективное использование. Самая главная инновация - создание фокуса на человека. Разворот всей системы ради оказания качественных услуг. И это хорошо само по себе, это залог конкурентности не только системы, это залог конкурентности нашей страны, безопасности нашей страны, уважения граждан, ощущение гордости за нашу страну", - указал Собянин.

Программа форума рассчитана на три дня и впервые открыта для свободного посещения.

Анастасия Мартынова, Елена Макарова, "ТВ Центр", Москва.

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