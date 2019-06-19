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Москвичи и депутаты достигли компромисса на встрече по проекту МЦД

15:15
  • среда
  • 19 июня 2019

Как ожидается, наземное метро запустят до конца года или в начале следующего

В Москве готовится к запуску проект Московские центральные диаметры - наземное метро. Первые две линии – это МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск". Ориентировочно движение должны запустить до конца года или в начале следующего, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас уже идёт активное обновление платформ и станций, но есть и определённые сложности. В частности,  участок соединения Курского вокзала и Площади трёх вокзалов, где пройдет МЦД-2, очень узкий, а необходимо вместо двух путей проложить четыре. Проектное решение найдено, однако расширение железной дороги обеспокоило местных жителей, что им будет мешать шум от поездов. Накануне свои опасения люди высказывали местным депутатам. Встреча получилась эмоциональной, однако компромисс достичь всё же удалось.

"Депутат Кузьминов уже написал обращение в РЖД. Оно сейчас находится на регистрации в Московской городской думе, где он требует и просит РЖД рассмотреть вопрос проекта, который не просто представлял бы из себя шумозащитные экраны, а был бы реальным решением вопроса шума", - сказал помощник депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова Валерия Касамара.

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