Зеленый и уютный: жители Текстильщиков оценили программу "Мой район"

Визитной карточкой района стал культурный центр "Москвич"

Район Текстильщики изменился кардинально - благодаря масштабному городскому проекту. Теперь здесь есть всё, чтобы местным жителям было комфортно и нескучно: современный культурный центр, благоустроенные парки, скверы, дворы и детские площадки. А гулять там можно допоздна.

На съемках с высоты район утопает в зелени. Текстильщики были известным пригородом Москвы: тут находилась усадьба графа Алексея Орлова, разбившего турецкий флот в Чесменской бухте. От его владений сохранился только пруд Садки. В XIX веке здесь был поселок Текстильщиков - в нём жили рабочие нескольких фабрик. После революции цеха закрылись, а название осталось. Вся история района зашифрована в гербе, где даже фон "говорящий": зеленый означает болотистую местность, голубой - пруды, а желтая полоса - основную магистраль - Волгоградский проспект. Раньше для автомобилистов проезд по нему означал одно: пробки. Теперь ситуация изменилась.

"Раньше все стояли на выезде с Люблинки, а сейчас проезжают спокойно", - сказал Александр Тарасов.

"Раньше беда была полная, если не сотрудники ГАИ, тут проезд очень затруднен был, сейчас намного лучше стало", - заявил Евгений Абрашкин.

"Я раньше жила в центре, поэтому я привыкла к тем дорогам, которые в центре: они прикольные, хорошие, замечательные. Здесь в принципе я сейчас не вижу разницы с центром", - оценила Екатерина Китаева.

К оживлению "Волгоградки" подошли комплексно: исчезли светофоры, появились подземные переходы, тоннель и две эстакады. А после реконструкции эффективными дублерами стали проезды и улицы.

Раньше Остаповский проезд заканчивался здесь тупиком, упирался в железнодорожные пути. Теперь движение продолжается по эстакаде, а сам проезд расширили с двух до четырех полос в обоих направлениях - до центра можно доехать быстрее.

Еще более доступным район сделает открытие новой станции метро Большой кольцевой линии. Отсюда можно будет пересесть на фиолетовую ветку или на Московскую железную дорогу в Курском направлении.

Парк имени Шкулева на берегу Люблинского пруда - живописный уголок и любимое место отдыха. Здесь появились новые спортивные зоны, велодорожки, пункт велопроката и кафе.

"Открыли кафе недавно - можно покушать, большая площадка, в принципе, детская, свежий воздух", - сказал Константин Дударев.

"Хорошо, зелено, красиво", - заявила Дарья Неброева.

Визитная карточка Текстильщиков - культурный центр "Москвич". Это современное пространство для творчества. Здесь работает множество студий для детей и взрослых.

А еще проходят выставки, концерты, мастер-классы, теперь сюда приезжают на гастроли и ведущие театры Москвы.

"Уже был "Ленком", постановка "Юнона и Авось". Сейчас согласовываем даты с театром на Малой Бронной и с рядом других театров", - поделился директор "Москвича" Саркис Мерванян.

А рядом - стадион "Москвич", который превращается в спортивный кластер. На современных площадках уже готовят спортсменов олимпийского резерва. Обновленная футбольная арена сможет вместить больше четырех тысяч зрителей. Еще один стадион в районе появится на территории Дворца творчества детей и молодежи. По программе "Мой район" здесь благоустроили территорию, отремонтировали бассейн.

"Вода очень хорошая, хвалят. Она, во-первых, теплая, а во-вторых, хлоркой не пахнет", - оценила Наталья Воронова.

"Здесь очень много кружков. Я хожу на английский, испанский и на плавание", - рассказала Мария Орлова.

Благоустройство придет и на Волжский бульвар. Здесь появятся спортивные площадки и дополнительные зоны отдыха. Жители уже гуляют допоздна: по их просьбе поставили фонари.

Наталья Тарасова, Андрей Пашутин, Евгений Рыбин, Дмитрий Власов, Сергей Ким, "ТВ Центр".