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Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде передумали голодать

15:11
  • среда
  • 19 июня 2019

О своем протесте сотрудники, которым зарплату не платят с начала года, объявили накануне

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде, которым не выплачивали зарплату с начала года, приостановили голодовку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работники завода требовали погашения долгов - за четыре месяца. По данному факту Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело. Администрация Московской области пообещала, что выплаты начнутся уже на этой неделе.

С начала мая из-за долгов на предприятии, которое входит в зерновой холдинг "Настюша",  отключили воду, свет и газ, поскольку комбинат находится в стадии банкротства и там введено внешнее управление.

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