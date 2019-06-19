Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде передумали голодать

О своем протесте сотрудники, которым зарплату не платят с начала года, объявили накануне

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде, которым не выплачивали зарплату с начала года, приостановили голодовку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работники завода требовали погашения долгов - за четыре месяца. По данному факту Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело. Администрация Московской области пообещала, что выплаты начнутся уже на этой неделе.

С начала мая из-за долгов на предприятии, которое входит в зерновой холдинг "Настюша", отключили воду, свет и газ, поскольку комбинат находится в стадии банкротства и там введено внешнее управление.