Появилось видео массовой драки на востоке Москвы

Очевидцы рассказали подробности инцидента

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская", в результате которой один человек скончался и ещё трое получили ножевые ранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло рано утром в районе Большой Семёновской улицы. В конфликте принимали участие около десяти человек - все уроженцы Киргизии. Очевидцы утверждают, что они вышли из ресторана, были в состоянии алкогольного опьянения и были вооружены палками и ножами. Следователи осматривают место происшествия и изучают видео с камер наблюдения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен