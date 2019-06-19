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Появилось видео массовой драки на востоке Москвы

15:15
  • среда
  • 19 июня 2019

Очевидцы рассказали подробности инцидента

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская", в результате которой один человек скончался и ещё трое получили ножевые ранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло рано утром в районе Большой Семёновской улицы. В конфликте принимали участие около десяти человек - все уроженцы Киргизии. Очевидцы утверждают, что они вышли из ресторана, были в состоянии алкогольного опьянения и были вооружены палками и ножами. Следователи осматривают место происшествия и изучают видео с камер наблюдения.

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