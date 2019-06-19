"Затерли до дыр": овчарки на станции "Площадь революции" рискуют превратиться в бульдогов

Искусствоведы просят перестать гладить собак "на счастье"

Погладить собаку, приласкать петуха или коснуться оружия... На станции "Площадь революции" знаменитые бронзовые фигуры начинают разрушаться. Как защитить памятники архитектуры и сохранить московскую традицию?

"Счастливых" собак на этой станции метро аж четыре. Но зовут всех одинаково - Ирма. В честь любимицы архитектора станции Алексея Душкина. Но если "настоящая" Ирма была титулованной немецкой овчаркой, то ее бронзовые щенки скоро станут походить на бульдогов, - сетуют музейные работники. За восемь десятков лет суеверные туристы и москвичи затерли скульптуры буквально до дыр.

С самого открытия станции студенты соседней Бауманки приходили сюда перед экзаменом потереть нос собаки на удачу. Идея в народе прижилась. Скульптура пограничника с верным псом теперь обязательное место остановки туристических групп. Да и москвичи в часы-пик едва не дерутся, стараясь прикоснуться к монументу.

Единственные, кому поверье ничего хорошего не сулит, так это самим скульптурам. Сотрудники музея архитектуры имени Щусева бьют тревогу. Искусствоведы написали открытое письмо руководству метрополитена с просьбой принять меры. Если охотников за "собакой удачи" не остановить, то памятники мировой революции могут быть утеряны навсегда.

"Уже не осталось каких-то тончайших рисунков на скульптуре, мы не видим самого кожного носа этого пса. Авторские формы, по которым были отлиты скульптуры на "Площади революции" на сегодняшний день утеряны. И поэтому в точности воссоздать эти фигуры попросту невозможно", - сообщила заведующая отделом популяризации архитектуры государственного музея архитектуры имени Щусева Ксения Смирнова.

Можно повесить таблички с просьбой не мучить бедных животных. Звучали даже предложения ввести штрафы или вовсе заменить бронзовые фигуры копиями. Именно так поступили со скульптурой шекспировской Джульетты в Вероне: к груди героини знаменитой трагедии прикасались настолько часто, что по ней пошла трещина. В Париже на кладбище Пер-Лашез надгробие могилы писателя Оскара Уайльда убрали за стекло, чтобы спасти его от поцелуев.

"Во всех практически странах есть фигуры, есть скульптуры, которые являются символами. А для чего они нужны тогда все эти скульптуры, для чего? Просто ходить смотреть? Ну, пусть они еще огородят, чтоб не дышали на них. Вообще я против того, чтобы брать и чего-то запрещать", - отметил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям московской городской думы Евгений Герасимов.

Запретить мечтать или загадывать желания уж точно не получится. Однако сотрудники музея настаивают: суеверия вряд ли стоят того, чтобы навсегда проститься с легендами московского метро.

Анна Пешехонова, Валерия Дзгоева, Александр Терентьев, Николай Жуков, Валерий Белинский. "ТВ Центр".