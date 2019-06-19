Обама станет крестным сына Меган Маркл?

Крещение состоится в июле

Экс-президент США Барак Обама может стать крестным Арчи - первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Анжела Левин, биограф британской королевской семьи, заявила, что герцог и герцогиня Сассекские очень хорошо ладят с Бараком Обамой и его женой Мишель. По ее словам, Меган Маркл обращалась к бывшей первой леди США за советами о том, как вести себя в королевской семье. "Она использовала ее как своего рода наставника", - цитирует биографа Express.

В 2017 году принц Гарри взял у Обамы интервью для радио BBC4. Герцог Сассекский признался, что он нервничал перед этим разговором. Тем не менее слушатели и зрители обратили внимание на то, с какой симпатией принц и экс-президент относятся к друг другу.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II не сможет прийти на крещение первенца принца Гарри и Меган Маркл. Двухмесячного Арчи планируют крестить в июле в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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