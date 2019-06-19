Шингаркин: Введение раздельного сбора мусора в Москве - это победа

Москвичи готовы к нововведению

Эколог, член Общественной палаты Московской области Максим Шингаркин заявил, что решение московского правительства о введении системы раздельного сбора мусора является победой москвичей и здравого смысла.

По словам Шингаркина, пока в Госдуме в 2013 году разрабатывали закон "Об отходах производства и потребления", Москва заключила контракты на вывоз твердых коммунальных отходов. Эти документы не содержали жестких требований для всего города по введению раздельного сбора мусора.

"Фактически Москва вышла из-под действия федеральных требований, поэтому с момента заключения этих договоров мы вели борьбу, чтобы столица перешла к системе раздельного сбора мусора, - сказал Шингаркин, который стал одним из разработчиков закона "Об отходах производства и потребления".

По его мнению, в отличие от других субъектов, у Москвы просто нет мест для размещения несортированных отходов. Поэтому город должен иметь самую продвинутую в стране систему сбора, сортировки и переработки отходов.

"Все эти годы нас убеждали, что москвичи не готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, я в этом году запустил сбор подписей за закрытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора мусора. За короткий срок волонтеры собрали 15 тысяч подписей москвичей, - рассказал Шингаркин. - Кроме того, мы запустили акцию по сбору батареек, которая очень успешна и также доказывает, что люди готовы разделять мусор, им просто надо дать такую возможность".

Напомним, что 18 июня правительство Москвы приняло постановление о начале перехода на раздельный сбор мусора с 2020 года. Уже в этом году специальные контейнеры должны появиться во всех московских дворах.