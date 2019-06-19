ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена обвиняемых в гибели Boeing-777 на Донбассе

15:37
  • среда
  • 19 июня 2019

Трем россиянам грозят арестом

Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом назвала имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в убийстве пассажиров и экипажа самолета. 
"Где доказательства": премьер Малайзии заступился за Россию из-за MH17

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен сообщил, что в крушении рейса MH17 подозреваются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также некие Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. 

По словам Паулиссена, на фигурантов дела выписали ордера на арест. Четырех мужчин намерены объявить в национальный и международный розыск. Экстрадировать их из России в Амстердам не планируется, поскольку это запрещено российской конституцией. 

Паулиссен допустил, что обвиняемые хотели сбить не пассажирский, а военный самолет. "Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17", - приводит его слова РБК

Рассмотрение дела о крушении лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донбассе начнется в суде Гааги 9 марта 2020 года. 

Стрелков-Гиркин, комментируя обвинения следователей, заявил, что ополченцы не сбивали самолет Boeing-777. "Больше не даю никаких комментариев", - сказал он. 

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 298 человек, большинство из которых жили в Нидерландах. По версии международных расследователей, лайнер сбили из установки "Бук", который доставили на Донбасс из России. Москва опровергает эту информацию, указывая на предвзятость следствия.  

Читайте также:
Новости по теме
На месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17
На месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17
На месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17
На месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.