Названы имена обвиняемых в гибели Boeing-777 на Донбассе

Трем россиянам грозят арестом

Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом назвала имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в убийстве пассажиров и экипажа самолета.

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен сообщил, что в крушении рейса MH17 подозреваются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также некие Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

По словам Паулиссена, на фигурантов дела выписали ордера на арест. Четырех мужчин намерены объявить в национальный и международный розыск. Экстрадировать их из России в Амстердам не планируется, поскольку это запрещено российской конституцией.

Паулиссен допустил, что обвиняемые хотели сбить не пассажирский, а военный самолет. "Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17", - приводит его слова РБК.

Рассмотрение дела о крушении лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донбассе начнется в суде Гааги 9 марта 2020 года.

Стрелков-Гиркин, комментируя обвинения следователей, заявил, что ополченцы не сбивали самолет Boeing-777. "Больше не даю никаких комментариев", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 298 человек, большинство из которых жили в Нидерландах. По версии международных расследователей, лайнер сбили из установки "Бук", который доставили на Донбасс из России. Москва опровергает эту информацию, указывая на предвзятость следствия.