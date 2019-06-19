Командир пропавшего Boeing MH370 оставил пассажиров без воздуха

Он страдал от депрессии

Пилот самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который потерпел крушение в марте 2014 года, Захария Ахмад Шах мог страдать серьезной депрессией после ухода супруги. на фоне этого командир, вероятно, разгерметизировал салон лайнера, тем самым, убив пассажиров.

Описание событий – всего лишь гипотеза, которую выдвигают авторы издания The Atlantic со ссылкой на материалы расследования. Они предположили, что командир экипажа расправился со вторым пилотом Фариком Абдулом. После этого он разгерметизировал салон и набрал почти предельную высоту для Boeing 777 - 12 тысяч метров над уровнем моря.

В итоге пассажиры задохнулись в салоне самолета. Сам борт на огромной скорости упал в воды Индийского океана, сообщает MK.RU.

Эксперты считают, что на такой страшный поступок Захария Ахмад Шах мог пойти после разрыва с женой. Он тяжело переживал ее уход. Кроме того, известно, что незадолго до смерти командир экипажа отрабатывал примерный полёт трагического рейса на своём авиасимуляторе. Ранее сообщалось, что проблем с психикой у пилота не было.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Он исчез через час после взлета. На борту находились 239 человек включая членов экипажа.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость операции за три года составила 160 миллионов долларов. это рекордная для мировой авиации сумма.

Между тем за несколько лет некоторые сыщики-любители, а также специалисты по расследованию авиакатастроф сообщали, что увидели обломки самолёта на спутниковых снимках в картах Google. Тем не менее, на месте их так и не нашли.

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