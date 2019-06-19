ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван продукт, предотвращающий рак у мужчин

15:50
  • среда
  • 19 июня 2019

Женщинам он не подходит

Американские и китайские ученые выяснили, что две или более порции йогурта в неделю снижает риск развития аденом – доброкачественных опухолей, которые могут спровоцировать рак кишечника.

В живом йогурте содержится два вида бактерий - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые снижают количество веществ в кишечнике, вызывающих опухоль, пишет Medicalxpress.

Представительницам слабого пола в этом повезло меньше – для женщин употребление йогурта никак не сказывается на вероятности заболеть раком кишечника.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
У мужчины болит живот
У мужчины болит живот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.