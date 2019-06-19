Назван продукт, предотвращающий рак у мужчин

Женщинам он не подходит

Американские и китайские ученые выяснили, что две или более порции йогурта в неделю снижает риск развития аденом – доброкачественных опухолей, которые могут спровоцировать рак кишечника.

В живом йогурте содержится два вида бактерий - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые снижают количество веществ в кишечнике, вызывающих опухоль, пишет Medicalxpress.

Представительницам слабого пола в этом повезло меньше – для женщин употребление йогурта никак не сказывается на вероятности заболеть раком кишечника.