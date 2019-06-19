Питт признал уход от Энистон главной ошибкой в жизни

Актер полностью раскаялся

Голливудский актер Брэд Питт признался, что он допустил самую большую ошибку в своей жизни, променяв Дженнифер Энистон на Анджелину Джоли.

После расставания со звездой сериала "Друзья" Питт понял, насколько дорога ему была Энистон. Актер говорил друзьям, что он будто снял пелену с глаз. "Он осознал, что уход от Джен к Анджелине был одной из самых больших ошибок в его жизни", - приводит Latin Times слова осведомленного источника.

Ранее возникли слухи о том, что Брэд Питт, желая вернуть себе Дженнифер Энистон, уединился с ней в коттедже в Риме. Как говорят, выходные вместе с бывшей женой стали для Питта самыми счастливыми мгновениями за последнее время.

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. В 2016 году Джоли подала документы на развод.

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