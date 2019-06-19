"Спартак" избавился от Глушакова

Также не будут играть за красно-белых Комбаров и Боккетти

Экс-капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков больше не является игроком команды. О расторжении контракта с ним объявили в команде. За шесть сезонов Глушаков провел за команду 173 матча. В них он забил 23 гола.

При этом московский клуб выплатит футболисту 100 миллионов рублей в результате досрочного расторжения контракта. Это часть положенной ему по договору заработной платы.

Кроме того, со "Спартаком" попрощался левый защитник Дмитрий Комбаров. За красно-белых он отыграл 274 матча. Также он забил 27 голов. Не будет больше играть за "Спартак" и итальянский защитник Сальваторе Боккетти, передает "Чемпионат.com".

Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров долгое время были лидерами "Спартака". В сезоне 2016/17 они помогли команде выиграть чемпионат России. Однако в следующем сезоне оба игрока серьезно сдали в игре. А на Глушакова фанаты и вовсе повесили вину за вылет Кубка России на стадии полуфинала. Тогда он не забил в ворота "Тосно" после выхода один на один, а затем не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти. В итоге в финал вышли соперники москвичей.