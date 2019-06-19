ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Она могла умереть": конвой Кейт Миддлтон попал в аварию

16:26
  • среда
  • 19 июня 2019

Королевская семья направлялась на церемонию вручения ордена Подвязки

Полицейская машина, которая сопровождала Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сбила 83-летнюю старушку, переходившую дорогу.

Королевская процессия направлялась на церемонию вручения ордена Подвязки. Момент ДТП герцог и герцогиня Кембриджские не видели, пишет Daily Express.

Пожилая женщина получила многочисленные травмы и могли погибнуть, утверждает ее сестра. На данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее серьезный перелом таза. Полицейские должны были сбавить скорость, подъезжая к пешеходному переходу, но они этого не сделали, добавила родственница.  

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям узнали о происшествии, то они отправили старушке цветы и небольшое письмо, в котором попросили разрешение ее навестить.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Кейт Миддлтон и принц Уильям в автомобиле
Кейт Миддлтон и принц Уильям в автомобиле
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.