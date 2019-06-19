"Она могла умереть": конвой Кейт Миддлтон попал в аварию

Королевская семья направлялась на церемонию вручения ордена Подвязки

Полицейская машина, которая сопровождала Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сбила 83-летнюю старушку, переходившую дорогу.

Королевская процессия направлялась на церемонию вручения ордена Подвязки. Момент ДТП герцог и герцогиня Кембриджские не видели, пишет Daily Express.

Пожилая женщина получила многочисленные травмы и могли погибнуть, утверждает ее сестра. На данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее серьезный перелом таза. Полицейские должны были сбавить скорость, подъезжая к пешеходному переходу, но они этого не сделали, добавила родственница.

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям узнали о происшествии, то они отправили старушке цветы и небольшое письмо, в котором попросили разрешение ее навестить.