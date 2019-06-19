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Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери

16:48
  • среда
  • 19 июня 2019

Супруг покойной без конца крестился

Младший сын бывшего хоккеиста российской сборной Максима Соколова пришел на похороны матери.
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Церемония прощания с 45-летней Ириной Соколовой начались в полдень 19 июня. Ее супруг стоял к гробу ближе всех. В руках держал свечу и постоянно крестился, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

15-летний Арсений, которого подозревают в убийстве, стоял поодаль от основной массы людей. Иногда на его лице проскакивала улыбка, но, видимо, это нервное.

Старший сын хоккеиста 18-летний Максим Соколов-младший на похоронах не смог присутствовать, так до сих пор до сих пор прикован к больничной койке. Как сообщает "Экспресс-газета", его состояние стабилизировалось. На днях парня переведут из ЦРБ Всеволожска в Санкт-Петербург.

Страшная трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. В доме хоккеиста Максима Соколова нашли убитой его 45-летнюю жену Ирину. Рядом с ней лежал тяжело раненый старший сын спортсмена. Изначально именно его считали подозреваемым в убийстве и попытке суицида. Однако затем подозрения пали на Арсения. Кто из братьев виноват – предстоит разобраться следствию.

Видео: кадры с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова

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