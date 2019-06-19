Россияне в восторге от совместной песни дочери Алсу и Ержана Максима

Пользователи похвалили Микеллу Абрамову за ее музыкальные способности

В Instagram дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой появилась композиция, которая была записана девочкой вместе с еще одним финалистом шоу "Голос.Дети" Ержаном Максимом. Над песней работали продюсер Дмитрий Климашенко и авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин.

"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", — отметила артистка. До этого Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

Пользователи фотоблога по большей части восторженно отозвались о композиции. Особенно они отметили музыкальные способности Микеллы. "В вокале Микеллы больше естественности, на мой взгляд. А в вокале мальчика больше игры", - отметил один комментатор.

"В этом дуэте, Микелла мне понравилась больше!", - подчеркнул еще один пользователь.

"Микелла поет лучше! Умница! Хороший голос и уникальный тембр!", - говорится в очередном комментарии.

Ранее стало известно, что Микелла Абрамова сняла клип на песню "Эта любовь", которую записала с Ержаном Максимом. Перед этим дочь Алсу подверглась травле в соцсети после того, как стало известно, что результаты голосования в конкурсе "Голос. Дети" оказались нечестными. Микелле прислали сотни гневных сообщений. Девочке пришлось на время отказаться от светской жизни. В свою очередь Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети" и назвал победителями всех девятерых финалистов сезона.

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