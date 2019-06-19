"Мисс Москва" рассказала о начале романа с королем Малайзии

Девушка не знала, что имеет дело с султаном

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о начале отношений со своим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммедом V.

Через два года после победы в конкурсе красоты Оксану пригласили сотрудничать с ювелиром Джейкобом Арабо, который был знаком с королем Малайзии Мухаммедом V. Весной 2017 года на одном из мероприятий в Европе Арабо представил Воеводину султану.

"Я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы", - вспоминает девушка.

Воеводина и Мухаммед весь вечер провели вместе, затем обменялись телефонами и разошлись. Спустя время в пресс появились новости о назначении короля Малайзии, кем и оказался новый знакомый модели. Как развивались отношения Воеводиной и короля Малайзии дальше не известно. Девушка обещала рассказать об этом в будущих постах в Instagam.

Известно только одно, что 22 ноября 2018 года Воеводина и Мухаммед сыграли роскошную свадьбу, а в мае 2019 модель родила сына, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

В январе король Малайзии Мухаммед V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил, однако это может быть связано с тем, что его семья не приняла жену-иностранку.