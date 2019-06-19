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Не отходит ни на секунду: Вера Алдонина сильно привязалась к мачехе

17:55
  • среда
  • 19 июня 2019

Ольга Алдонина практически заменила Вере мать

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера пытается найти материнское тепло в обществе мачехи Ольги Алдониной.

Сейчас семья Алдониных находится в Турции, где у Евгения футбольные сборы. Ольга часто выкладывает сторис в Instagram, где они с Верой вместе проводят время. На кадрах видно, насколько сильно девочка привязалась к мачехе и ни на секунду от нее не отходит.

Надо отметить, что эта любовь взаимна. Ольга Алдонина делает все возможное, чтобы девочка не чувствовала себя брошенной, пишет teleprogramma.pro.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было 38 лет. У артистки осталась 12-летняя дочь от второго брака с футболистом Евгением Алдониным Вера.

Видео: программа "Мой герой" с Юлией Началовой

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