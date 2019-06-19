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Разбушевавшийся Жириновский со скандалом покинул Госдуму (видео)

18:23
  • среда
  • 19 июня 2019

Депутату стало противно находится среди коллег

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что Госдума не захотела принимать законопроект его партии об упрощении получения гражданства России для иностранцев русского происхождения.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2016 году и за три года парламентарии не могли его рассмотреть. 19 июня ГД отклонила его в первом чтении, пишет "Газета.Ru".

"Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан <…> Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом", - заявил с трибуны Жириновский и покинул зал заседаний.

Законопроект ЛДПР предполагал, что иностранцы, у которых хотя бы один из родителей русский, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает агентство URA.RU. Кроме того, либерал-демократы предложили освободить их от непрерывного проживания в России в течение пяти лет, сдачи экзамена по русскому языку и подтверждения постоянного источника доходов.

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