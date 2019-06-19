Внедорожник влетел в остановку, есть погибшие

Страшное ДТП произошло в Сочи

В Сочи автомобиль "Нива" вылетел на остановку общественного транспорта и сбил стоящих на ней людей.

Авария произошла в Лазаревском районе города на 109-м километре автодороги Джугба – Сочи. Сначала "Нива" столкнулась с едущим в попутном направлении Mitsubishi Outlander, а затем влетела в остановку.

В результате ДТП погибла женщина. Еще трое получили травмы, среди них – двое детей, пишет ТАСС. По информации РЕН ТВ, они впали в кому. Telegram-канал Mash сообщает о смерти одного ребенка вы больнице.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. О состоянии водителя "Нивы" пока ничего не сообщается.