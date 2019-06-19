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Как Путин готовится к "прямой линии"

19:45
  • среда
  • 19 июня 2019

В адрес российского лидера поступило свыше миллиона сообщений

Владимир Путин провёл в среду ещё одно совещание по подготовке "прямой линии" с гражданами страны. Ежегодное - уже 17-е общение президента с россиянами в прямом телеэфире состоится 20-го июня, сообщает "ТВ Центр".

А перед этим глава государства посвящает несколько дней работе с просьбами и обращениями граждан, запрашивает необходимую информацию.

К этому времени в адрес российского лидера поступило уже свыше миллиона сообщений. Задать вопрос можно и сейчас, позвонив в колл-центр, с помощью SMS или через специальный сайт в интернете. Начнётся "прямая линия" в полдень. Время эфира не ограничено.

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