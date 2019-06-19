Собянин, Матвиенко и Володин осмотрели выставку инновационных социальных проектов

Мэр отметил, что перемены в социальной сфере необходимы как воздух

В Москве на ВДНХ открылся третий форум социальных реноваций в регионах. Российские и зарубежные эксперты расскажут о лучших государственных и частных проектах в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты. Столица представляет прорывные решения, которые преобразили сферу оказания услуг и коренным образом изменили жизнь москвичей. С последними достижениями мэр Москвы Сергей Собянин познакомил руководителей Госдумы и Совета Федерации.

Активность, творчество, забота о здоровье. Главное отличие Форума от аналогичных мероприятий в том, что это прикладная площадка! Пассивный наблюдатель может стать активным участником, передает "ТВ Центр".

За каждым стендом не просто презентация и общая информация. Работа продолжается. Например, в этом филиале центра "Мои документы" здесь и сейчас можно получить почти два десятка государственных услуг.

Форум социальных инноваций регионов – третий по счету. Участников – порядка 30 тысяч человек со всей страны. Ведущие российские и мировые эксперты, общественные и политические деятели, благотворители, филантропы и волонтеры – участники деловой программы. Главная цель Форума - обмен лучшими наработками. Вот проект поликлиники завтрашнего дня - изменится внешний вид и внутренняя логистика. Новый стандарт – современный подход к оказанию амбулаторной помощи.

"Наверху либо узкие специалисты сидят, либо администрация", - сказал Собянин.

"Лифты будут? Как пожилые люди подниматься будут?" – спросила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Старая поликлиника, четыре этажа реконструируем. Какие там лифты? Поэтому все основные массовые услуги на первых этажах. Чем выше этаж, тем меньше к нему поток людей", - пояснил мэр Москвы.

То, что всегда было национальным приоритетом - образование – в столице тоже на высоте. Московская электронная школа - источник знаний, расширяет возможности. Проект снискал настоящую славу, как в нашей стране, так и за ее пределами, ведь аналогов по масштабу и наполнению нет нигде в мире.

"Я думаю, ключевая цифра, которую вы видите в углу – более 2,5 миллиона уникальных пользователей. Это действительно уникальные пользователи, которые ежедневно заходят и пользуются всеми ресурсами", - отметил начальник Центра координации международных образовательных проектов Евгений Носков.

Это технология, которая позволяет детям интересно учиться. Для педагогов - 37 тысяч сценариев уроков… Все материалы можно скачать! Интерактивные пособия рассказывают просто о сложном.

Прорывные идеи, лучшие практики, - все это для людей. Технология распознавания речи, камеры видеофиксации, развитие онлайн-услуг и сервисов - цифровые технологии в помощь горожанам. Неслучайно форум проходит здесь, в российской столице. Мегаполис - один из лидеров по внедрению инноваций. В том числе, и социальных.

"Сами названия московских программ "Моя карьера", "Мой район", "Моя улица" говорят о персональном внимании городских властей к сегодняшним запросам москвичей. Я очень советую коллегам из субъектов Российской Федерации постараться предметно изучить московский опыт", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сергей Собянин говорит о смелой повестке мероприятия. О том, что перемены в социальной сфере необходимы как воздух.

"Самая главная инновация - создание фокуса на человека. Разворот всей системы ради оказания качественных услуг. И это хорошо само по себе, это залог конкурентности не только системы, это залог конкурентности нашей страны, безопасности нашей страны, уважения граждан, ощущение гордости за нашу страну", - подчеркнул мэр Москвы.

Мегаполисы - драйверы развития государства. От единичных проектов на форуме переходят к обсуждению системных. Ведь без качественной работы в социальной сфере невозможно решить и глобальные задачи.

"Продолжительности жизни, снижение количества бедных, - это те задачи, ради решения которых работает социальная сфера, объединяющая в себя огромное количество людей. Людей, которые работают не за зарплату", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дискуссии, общение, культурная программа. Форум социальных инноваций будет проходить на ВДНХ три дня. И впервые открыт для свободного посещения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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