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Собянин, Матвиенко и Володин осмотрели выставку инновационных социальных проектов

19:50
  • среда
  • 19 июня 2019

Мэр отметил, что перемены в социальной сфере необходимы как воздух

В Москве на ВДНХ открылся третий форум социальных реноваций в регионах. Российские и зарубежные эксперты расскажут о лучших государственных и частных проектах в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты. Столица представляет прорывные решения, которые преобразили сферу оказания услуг и коренным образом изменили жизнь москвичей. С последними достижениями мэр Москвы Сергей Собянин познакомил руководителей Госдумы и Совета Федерации.

Активность, творчество, забота о здоровье. Главное отличие Форума от аналогичных мероприятий в том, что это прикладная площадка! Пассивный наблюдатель может стать активным участником, передает "ТВ Центр".

За каждым стендом не просто презентация и общая информация. Работа продолжается. Например, в этом филиале центра "Мои документы" здесь и сейчас можно получить почти два десятка государственных услуг.

Форум социальных инноваций регионов – третий по счету. Участников – порядка 30 тысяч человек со всей страны. Ведущие российские и мировые эксперты, общественные и политические деятели, благотворители, филантропы и волонтеры – участники деловой программы. Главная цель Форума - обмен лучшими наработками. Вот проект поликлиники завтрашнего дня - изменится внешний вид и внутренняя логистика. Новый стандарт – современный подход к оказанию амбулаторной помощи.

"Наверху либо узкие специалисты сидят, либо администрация", - сказал Собянин.

"Лифты будут? Как пожилые люди подниматься будут?" – спросила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Старая поликлиника, четыре этажа реконструируем. Какие там лифты? Поэтому все основные массовые услуги на первых этажах. Чем выше этаж, тем меньше к нему поток людей", - пояснил мэр Москвы.

То, что всегда было национальным приоритетом - образование – в столице тоже на высоте. Московская электронная школа - источник знаний, расширяет возможности. Проект снискал настоящую славу, как в нашей стране, так и за ее пределами, ведь аналогов по масштабу и наполнению нет нигде в мире.

"Я думаю, ключевая цифра, которую вы видите в углу – более 2,5 миллиона уникальных пользователей. Это действительно уникальные пользователи, которые ежедневно заходят и пользуются всеми ресурсами", - отметил начальник Центра координации международных образовательных проектов Евгений Носков.

Это технология, которая позволяет детям интересно учиться. Для педагогов - 37 тысяч сценариев уроков… Все материалы можно скачать! Интерактивные пособия рассказывают просто о сложном.

Прорывные идеи, лучшие практики, - все это для людей. Технология распознавания речи, камеры видеофиксации, развитие онлайн-услуг и сервисов - цифровые технологии в помощь горожанам. Неслучайно форум проходит здесь, в российской столице. Мегаполис - один из лидеров по внедрению инноваций. В том числе, и социальных.  

"Сами названия московских программ "Моя карьера", "Мой район", "Моя улица" говорят о персональном внимании городских властей к сегодняшним запросам москвичей. Я очень советую коллегам из субъектов Российской Федерации постараться предметно изучить московский опыт", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сергей Собянин говорит о смелой повестке мероприятия. О том, что перемены в социальной сфере необходимы как воздух.

"Самая главная инновация - создание фокуса на человека. Разворот всей системы ради оказания качественных услуг. И это хорошо само по себе, это залог конкурентности не только системы, это залог конкурентности нашей страны, безопасности нашей страны, уважения граждан, ощущение гордости за нашу страну", - подчеркнул мэр Москвы.

Мегаполисы - драйверы развития государства. От единичных проектов на форуме переходят к обсуждению системных. Ведь без качественной работы в социальной сфере невозможно решить и глобальные задачи. 

"Продолжительности жизни, снижение количества бедных, - это те задачи, ради решения которых работает социальная сфера, объединяющая в себя огромное количество людей. Людей, которые работают не за зарплату", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дискуссии, общение, культурная программа. Форум социальных инноваций будет проходить на ВДНХ три дня. И впервые открыт для свободного посещения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва. 

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Третий Форум социальных инноваций регионов
Третий Форум социальных инноваций регионов
Третий Форум социальных инноваций регионов
Третий Форум социальных инноваций регионов
Третий Форум социальных инноваций регионов на ВДНХ
Третий Форум социальных инноваций регионов на ВДНХ
Третий Форум социальных инноваций регионов на ВДНХ
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