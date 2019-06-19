В Киеве нелепым образом погиб депутат Верховной рады

Он распространял фейки о происходящем в Крыму и Донбассе

В Киеве погиб депутат Верховной рады от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, известный своей антироссийской риторикой.

Несчастный случай произошел тогда, когда он чистил наградной пистолет. Видимо, в нем остался неизрасходованный патрон. Выстрел пришелся прямо в голову, пишет РИА Новости.

Напуганная супруга депутата вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть Тымчука. Полиция проверяет три версии произошедшего – это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием.

После сообщения о гибели Тымчука в Верховной раде объявили перерыв на 15 минут. Депутат был известен своими сводками о военных действиях, происходящих на востоке Украины. Он часто критиковал Россию. В марте 2014 года он стал координатором группы "Информационное сопротивление", которая публиковала данные о "российском вторжении" на Украину. Также Тымчук курировал те ресурсы, которые распространяли фейки о происходящем в Крыму и Донбассе.