Предвыборные обещания забыты? Что происходит на Украине при Зеленском

Новая киевская метла пока метет по-старому

Действия новой киевской власти всё больше расходятся с обещаниями во время избирательной кампании. Об этом заявил полпред России в трёхсторонней контактной группе по урегулированию украинского кризиса после заседания в Минске. Борис Грызлов призвал украинское руководство не повторять ошибки предшественников и не уклоняться от выполнения соглашений. Киев сорвал разведение сил на линии соприкосновения, а согласовать новую дату в этот раз не удалось. Не получилось и договориться о новом перемирии. Вместо этого ВСУ усилили обстрелы Донбасса.

По Петровскому району Донецка ВСУ начали палить - едва рассвело. За сутки украинские силовики нарушили перемирие 13 раз. По ДНР выпустили почти 100 мин и артснарядов, вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП. Не пощадили ни промышленные здания, ни коммунальные сети, ни жилые дома, ни детскую больницу с бассейном. По словам местных жителей, подобных массированных атак здесь не было с 2015-го года, передает "ТВ Центр".

"В 4 часа утра это произошло. Людей не было. Если бы это произошло в такое время, у нас с 8-ми часов, с начала работы бассейна очень большое посещение, в основном, детей. И, конечно, в это время были бы очень большие жертвы. Можно сказать, нас пронесло", - сказал главный инженер бассейна Петровского района Донецка Александр Плашков.

На месте обстрелов побывали сотрудники ОБСЕ. Впрочем, миссия регулярно фиксирует нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. Впрочем, без каких-либо оргвыводов для Киева. За президентской гонкой на Украине Донбасс наблюдал с надеждой, ведь новый президент Владимир Зеленский обещал долгожданный мир.

"Хотелось, чтобы пришел человек, который остановит войну. Но не получилось так. Владимир Александрович, опомнитесь!", - сказала местная жительница Инна Владимировна.

Владимир Александрович продолжает на телекамеры заявлять о готовности вернуть спокойствие и тишину в Донбасс и о доверии минскому процессу, но президентом мира он так и не стал, а на всех европейских площадках Зеленский обвиняет в эскалации конфликта Москву. И не намерен вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками.

"Дорога к миру сегодня при Зеленском закрыта. Зеленский сегодня отказался от главных постулатов, за которые его выбирали: за мир, за равноправное партнерство с соседями, за выход наш из тупика", - подчеркнул народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович.

Обстрелы самопровозглашенных республик произошли аккурат накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Полпред России Борис Грызлов призвал новые украинские власти не повторять ошибки своих предшественников и не уклоняться от выполнения подписанных в белорусской столице соглашений.

В Российском МИД также выразили сожаление по поводу того, что новая киевская метла, по сути, метет по-старому.

"Надеемся, что после формирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться. По крайней мере, рассчитываем, что те западные страны, которые покровительствуют Киеву, сделают для этого все необходимое и выполнят свои обязательства по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности, утвердившей минские договоренности", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

В Кремле также отмечают стагнацию в выполнении соглашений. А ведь уже сейчас готовится встреча на уровне глав государств нормандского формата. Но для начала разведку договороспособности и перспективности такого диалога проведут на уровне советников лидеров России, Франции, Германии и Украины. Такой контакт должен состояться 12 июля.

Впрочем, то, что предвыборные обещания оказались забыты не только в части Донбасса, избранный президент демонстрирует на каждом шагу. На Украине продолжается разгул радикалов. Две недели назад они совершенно безнаказанно снесли бюст Георгия Жукова в харьковском сквере. Накануне напали на ветеранов, которые принесли цветы, к тому, что осталось от памятника.

А в среду мэру Харькова Геннадию Кернесу уже грозят судом и уголовной ответственностью. Городской совет посмел проголосовать за возвращение одному из проспектов имени легендарного маршала. Как противовес продолжающимся репрессиям в отношении русскоязычного и чтящего общее с Россией прошлое населения Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" вырвалась на второе место в парламентском рейтинге народных симпатий. На первом на волне оглушительной победы Зеленского в президентской гонке пока еще держится его же партия "Слуга народа".

А вот рейтинги порошенковской "Европейской солидарности", которая 19 июня подала заявление об участии в выборах в ЦИК, катятся вниз еще стремительнее, чем во время борьбы за пост главы государства. Партия экс-президента - всего лишь на пятом месте.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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