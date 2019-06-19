В США разработчика игр из России приговорили к тюрьме

Его обвинили в заговоре против американских интересов

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы.

Его арестовали за покупку в интернете инструкции к самолетам F-16. В общей сложности россиянину предъявили обвинение по пяти пунктам, в том числе за контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против американских интересов.

Подсудимый уже отбыл этот срок, поэтому 19 июня его депортируют на родину, пишет РИА Новости.

Видео: подробности дела Олега Тищенко