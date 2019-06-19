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Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

21:01
  • среда
  • 19 июня 2019

Отец был против этой поездки

Появились новые подробности дела о жутком убийстве 13-летней россиянки в испанском городе Матаро.

Россиянка Ольга переехала в Каталонию с детьми около года назад, чтобы вести там свой бизнес. По профессии женщина – психолог, занимающийся нетрадиционными практиками. Ольга помогала женщинам, которые не могут забеременеть или теряют ребенка на раннем сроке, "входить в энергетику материнства и познавать таинство зачатия", пишет "Московский комсомолец".

Семья была замкнутой, ни с кем не общалась, плохо владела испанским и каталонским языками. Не исключено, что женщине мог кто-то отомстить за ее методы лечения. Знакомые семьи утверждают, что ранее угрозы уже поступали.

Отец девочки, с которым Ольга была в разводе, был против этой поездки. Однако потом смирился. Ольга была успешным предпринимателем и психологом, давала детям все самое лучшее. Всего у Ольги пятеро детей – двое от предыдущего брака и еще трое от отца погибшей девочки.

16 июня в одном в одном из домов каталонского города Матаро обнаружили тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. Ее обнаружил знакомый семьи, который пришел проведать детей. Их мать несколько дней назад уехала из Каталонии и попросила присмотреть за ними. При этом пропал 16-летний брат погибшей.

Полиция занялась расследованием и поиском брата. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего: девочку могли убить грабители, а ее брата похитить; девочку мог убить брат, а затем податься в бега; девочку могла убить мать, а мальчику удалось сбежать. Однако последняя версия является самой безосновательной.

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