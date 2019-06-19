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США ввели санкции против российской организации

21:16
  • среда
  • 19 июня 2019

В черные списки попало "Русское финансовое общество"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество". Она находится в Москве.

Причина такого решения в том, что Вашингтон заподозрил "Русское финансовое общество"в деятельности, идущей вразрез с американским законом о нераспространении оружия массового уничтожения, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, организацию подозревают в "предоставлении или попытках предоставить финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку или товары и услуги находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co.Ltd". Она принадлежит или находится под контролем "главного валютного банка" Северной Кореи. Таким образом, российская организация, как утверждают в американском Минфине, открывала счета для находящейся под санкциями США компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd, а также представителя Korea Zinc Industrial Group.

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