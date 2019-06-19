Что известно о раскрытой в России крупнейшей сети финансистов ИГ

​Подозреваемые дали признательные показания

Российские спецслужбы раскрыли преступную сеть, организованную для финансирования запрещённой в нашей стране террористической организации "Исламское государство". В ходе операции в Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых - жители Дагестана. Обыски и другие следственные действия проводятся ещё в ряде регионов. Сбор денег пособники террористов развернули в шести федеральных округах.

Спустя считанные секунды подозреваемый уже в наручниках на полу. Лицо этого человека намеренно не показывают. А вот, за что он задержан, чуть позже пояснит Следственный комитет, передает "ТВ Центр".

"Следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России в семи субъектах страны проводят масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и лиц, связанных с финансированием терроризма", - отметила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СКР Светлана Петренко.

Подобные спецоперации сейчас идут по всей стране. По данным ФСБ, эта законспирированная ячейка действовала на территории семи регионов: Москвы и области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской области, Ставропольского края и Дагестана. Канал финансирования террористов исправно работал на протяжении трех лет. Деньги собирались в виде пожертвований. Затем через электронные платежные системы или с помощью пластиковых карт переводились террористам в Сирию.

"Установлено, что в период с 2014-го по 2017-й годы члены террористической организации из числа российских граждан, находясь на территории Сирии, организовали финансирование ее террористической деятельности. Было собрано не менее восьми миллионов рублей от более чем 200 лиц из ряда российских регионов", - добавила Петренко.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты средства связи, платежные инструменты, фискальные чеки и еще масса доказательств их преступной деятельности. Сейчас следователи устанавливают, кто и за что отвечал в этой схеме по финансированию запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

"В ходе проводимых мероприятий на территории столичного региона и области по подозрению в содействии террористической деятельности задержаны два человека. Их роли устанавливаются. Проверяется причастность к аналогичному преступлению еще одного установленного лица. Принимаются активные меры для установления других соучастников преступления", - подчеркнула Петренко.

Выявить финансистов ИГ удалось в результате совместных действий ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росфинмониторинга. Уже известно, что подозреваемые дали признательные показания о том, что участвовали в схеме финансирования боевиков, а также о прохождении одним из них спецподготовки в лагере террористов на территории Сирии.

Александр Панюшкин, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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