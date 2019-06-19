ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Регионам ограничили возможность повышения цен на ЖКХ свыше уровня инфляции

22:10
  • среда
  • 19 июня 2019

​Постановление подписал Дмитрий Медведев

Правительство решило ограничить возможности регионов для повышения цен на ЖКХ свыше уровня инфляции. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Об этом премьер сообщил на совещании по вопросу достижения национальных целей в экономике и жилищном секторе. По мнению главы кабинета министров, новый порядок позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги. А также сократить число уловок, которыми пользуются недобросовестные местные администрации, чтобы переложить свои издержки на потребителей.

"Сейчас для субъектов Федерации мы устанавливаем предельные индексы роста платы за коммуналку. Они в свою очередь определяют их для муниципалитетов. Но при этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. И далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований стало меньше. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы обязаны будут согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Женщина с коммунальными платежами
Женщина с коммунальными платежами
Дмитрий Медведев проводит совещание
Дмитрий Медведев проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.