Регионам ограничили возможность повышения цен на ЖКХ свыше уровня инфляции

​Постановление подписал Дмитрий Медведев

Правительство решило ограничить возможности регионов для повышения цен на ЖКХ свыше уровня инфляции. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Об этом премьер сообщил на совещании по вопросу достижения национальных целей в экономике и жилищном секторе. По мнению главы кабинета министров, новый порядок позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги. А также сократить число уловок, которыми пользуются недобросовестные местные администрации, чтобы переложить свои издержки на потребителей.

"Сейчас для субъектов Федерации мы устанавливаем предельные индексы роста платы за коммуналку. Они в свою очередь определяют их для муниципалитетов. Но при этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. И далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований стало меньше. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы обязаны будут согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен