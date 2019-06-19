Кто станет главным соперником Трампа на выборах президента США

​У этого политика уже есть преимущество перед нынешним главой Белого дома

Дональд Трамп собирается сохранить Америку великой. Именно под таким лозунгом в среду он начал свою предвыборную гонку. О намерении баллотироваться на второй срок Трамп объявил, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Превознося свои заслуги, он, конечно, умолчал про торговые войны США с Китаем, односторонний выход из ряда международных соглашений, а также растущее недовольство американцев внутренней политикой Белого дома.

О своих новых притязаниях на Белый дом Дональд Трамп объявил еще, когда только туда въехал. Однако одно дело - сказать, и совсем другое - действительно запустить кампанию. Флорида для этого - штат самый подходящий, уверен президент. Помог победить ему в 2016-м, а значит, опять принесет удачу. Которая Трампу явно не помешает. Но это позже. Сейчас - время громких обещаний, передает "ТВ Центр".

"Мы будем продвигаться вперед с новыми медицинскими рубежами. Мы придумаем способы лечения многих, многих проблем, многих, многих болезней, включая рак и другие. Мы уничтожим СПИД в Америке раз и навсегда. Мы заложим основу для высадки американских астронавтов на Марс", - подчеркнул Трамп.

Экономика прежде всего, нахваливает себя Трамп. 2,5 года его президентства - и беспрецедентный рост ВВП, снижение безработицы. Правда, на фоне этих речей весьма странно выглядят плакаты со старым лозунгом - "Сделаем Америку снова великой". Выходит, у Трампа не получилось? Пришлось выкручиваться.

Децибелы зашкаливают. Американский лидер картинно зажимает уши. Шоу должно продолжаться. Хоть бы такое. Как у артиста, застрявшего на гастролях с единственным номером. Всё это Трамп уже говорил - в ходе предыдущей кампании. Опасные мигранты, фэйк ньюс и, конечно, токсичные демократы.

"Демократы не заботятся о России. Они заботятся только о своей политической власти. Они преследовали мою семью, мой бизнес, мои финансы, моих сотрудников почти всех, кого я когда-либо знал или работал. Они пытались стереть ваш голос, стереть ваше наследие величайшей кампании и величайших выборов, вероятно, в истории нашей страны. Они хотят уничтожить вас и хотят уничтожить нашу страну, как мы ее знаем. Это неприемлемо. Этого не произойдет", - сказал Трамп.

Как ни ругает президент демократов за российскую карту, а сам тоже не прочь использовать этот козырь. Мол, предыдущий президент Барак Обама ничего не сделал, а он, Трамп, - и санкции ввел, и Европе предложил альтернативный источник энергии, американский, конечно. Почти одновременно Fox News сообщает: оказывается, власти США даже не читали целиком доклад, после которого обвинили Кремль в кибератаке. А в документе, между тем, ничего такого не утверждается. О причастности Москвы - ни слова.

Все это, опять же, на руку Трампу. Потому как бросает тень на его оппонентов. Только вот данные последних опросов неутешительны. Трамп по популярности уступает около 10% своему вероятному конкуренту - бывшему вице-президенту и демократу Джо Байдену. Неудивительно, что, предвидя тяжелую битву, действующий глава США пытается укрепить свою команду не только в администрации, но и за ее пределами. Именно этим объясняют многие аналитики уход с поста исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахана. Якобы он не оправдал доверие президента, несколько раз утаив от него информацию. О таких проступках редко сообщают официально. А потому публичное объяснение - Шэнахан сам подал в отставку. По семейным обстоятельствам.

"Я не просил его уйти, он сам так решил. И сообщил об этом мне, прибавив, что это тяжелое время для него. Это было его решение", - отметил Трамп.

Новым исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп уже назначил Марка Эспера, который в ранге министра руководил сухопутными силами США. До этого он был вице-президентом по связям с правительством в крупнейшей оборонной корпорации - Рэйсион, перед которой сейчас стоит задача разработки гиперзвукового оружия. Другими словами, Трамп делает ставку на слияние корпоративных и административных ресурсов. И еще, конечно, на то, что Марк Эспер докажет свою благонадежность. Иначе едва ли ему удастся сохранить должность.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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