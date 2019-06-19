В Москве и Петербурге стартовала "Олимпиада среди музыкантов"

Приехали участники из 58 стран мира

В Москве и Санкт-Петербурге стартовал 16-й Международный конкурс имени Чайковского. Город на Неве впервые присоединился к проведению "музыкальной олимпиады". На протяжении 10 дней своё мастерство будут демонстрировать участники из 58 стран мира: пианисты, скрипачи, виолончелисты и вокалисты. Оценить их выступления предстоит признанным мэтрам, многие из которых и сами когда-то побеждали в этом состязании.

Залу всё моментально передаётся - его эмоции, необыкновенная экспрессия! Напряжение тут вообще чувствуется - буквально в самом воздухе. Конкурс Чайковского ведь неслучайно называют Олимпиадой среди музыкантов. Серьезное психологическое испытание. Пианист Андрей Гугнин - победитель уже не одного международного конкурса, постоянно даёт концерты. Но на этот раз, признаётся, что переживал изрядно. И решение об участии принималось непросто, передает "ТВ Центр".

"Я просто подумал, что последний раз не попробую, а дальше мне уже возраст не позволит участвовать - и я просто бы жалел об этом, поэтому я подумал - ладно, стоит еще раз попробовать, это такое событие. Все мы с детства об этом мечтаем", - сказал участник международного конкурса имени Чайковского Андрей Гугнин.

И не только в России! В этом году было вообще рекордное количество заявок - 954! Из 58 стран! После конкурсных прослушиваний осталось 230 участников. Скрипачка Ли Субин приехала из Южной Кореи.

"Это самый знаменитый музыкальный конкурс в мире. И я очень счастлива здесь находиться. У меня в программе - и Бах, и Паганини, но вальс-скерцо Чайковского я сегодня исполняла с особым удовольствием", - сказала участница международного конкурса Ли Субин.

На сцене в Большом зале сразу пять роялей - конкурсанты имеют право выбирать. А что касается программы, то тут свои правила.

"Должна быть прелюдия фуга Баха, должна быть соната классическая. Должно быть три этюда, должна быть пьеса Чайковского", - подчеркнул участник международного конкурса Алексей Мельников.

Конкурсу Чайковского уже 60 лет. Он стал известен в мире сразу, со знаменитой победы американского пианиста Ван Клиберна. Тогда, в 1958 году, в нём участвовали только пианисты и скрипачи. Позднее присоединились певцы и виолончелисты, а в этом году впервые - музыканты, играющие на духовых инструментах. Стало больше площадок - туры проводятся не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А в жюри по-прежнему - звездные музыканты, известные во всем мире импресарио. Есть и те, кто как Владимир Овчинников, сами когда-то побеждали в этом конкурсе.

"Всё имеет значение. Когда ты выходишь на сцену, каждый шаг имеет значение. Сколько ты стоишь, сколько ты кланяешься. Как ты уважительно относишься к публике, которая тебя обожает или может ненавидеть, и так далее, все, все имеет значение. Но самое главное, конечно - служение музыке", - сказал народный артист России, член жюри международного конкурса имени Чайковского Владимир Овчинников.

Публика, кстати, здесь всегда неслучайная. И даже днем в Большом и в Малом зале московской консерватории нет свободных мест.

Впрочем, следить за выступлениями и болеть за участников можно не только в зале Консерватории. Идут прямые трансляции в интернете, и впервые в этом году появились даже специальные фан-зоны. Впереди еще два тура. И 28 июня в концертном зале "Зарядье" будут объявлены победители, а значит, появятся новые мировые звезды на мировом музыкальном небосклоне.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

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