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Еще немного, и Зеленский сойдет с ума

21:54
  • среда
  • 19 июня 2019

Президенту не нравится сидеть в "окружении портретов вождей"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен перенести администрацию с Банковой в другое место, поскольку он и его команда не совсем соответствуют духу здания. Новые политики хотят сидеть не в музее с портретами вождей, а в опенспейсе со стеклянными стенами.

"Я очень этого хочу. Главная для меня проблема - это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", - прокомментировал ситуацию Зеленский.

План действий у главы Украины уже есть, осталось его реализовать и найти на это деньги. Президент категорически не хочет использовать бюджетные средства.  

В здании на Банковой будет обустроен художественный музей, рассказал Зеленский. Многие картины находятся в запасниках из-за того, что их негде вывешивать.

Не исключено, что АП переедет в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича", пишет "Обозреватель".

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